Тенетов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1928

Дата смерти

06.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928

Отец: Тенетов Алексей Николаевич

Мать: Тенетова Христиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Раиса Иосифовна

Рождение ребёнка
23.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Раиса Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Раиса Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.03.1986
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