Тенетов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1928
Дата смерти06.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928
Рождение ребёнка
19.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Раиса Иосифовна
Рождение ребёнка
23.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Раиса Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тенетова Раиса Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.03.1986