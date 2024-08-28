Бортко Валентин Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортко Валентин Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бортко Вера Сафроновна

Рождение ребёнка
14.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бортко Вера Сафроновна

Смерть
Неизвестно

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