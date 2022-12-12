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(Долина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Долин Михаил Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1905

Муж: Сычев Граф(?) Федорович

Медведево, Голышмановский, Тюменская область
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905
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