(Долина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Долин Михаил Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1905
Медведево, Голышмановский, Тюменская область
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000049.JPG
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905