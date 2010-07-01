Болотова (Максимова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Максимова) Тамара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1932

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932

Отец: Максимов Андрей Федосеевич

Мать: Максимова Александра

Рождение ребёнка
28.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Иван Михайлович

с.Смогири
Рождение ребёнка
24.12.1956

Сын: Болотов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Болотов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Иван Михайлович

Смерть
01.07.2010
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