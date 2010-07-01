Болотова (Максимова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1932
Дата смерти01.07.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1932
Отец: Максимов Андрей Федосеевич
Мать: Максимова Александра
Рождение ребёнка
28.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болотов Иван Михайлович
с.Смогири
Рождение ребёнка
24.12.1956
Отец ребёнка: Болотов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2010