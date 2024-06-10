Костюченко Агриппина Иоаннова 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Агриппина Иоаннова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Костюченко (Костюк) Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Костюченко (Костюк) Даниил Иоаннов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.09.1840

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Фекла Иоаннова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.10.1848

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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