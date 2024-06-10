Костюченко Агриппина Иоаннова
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Костюченко (Костюк) Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Костюченко (Костюк) Даниил Иоаннов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
23.09.1840
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Фекла Иоаннова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Рождение ребёнка
29.10.1848
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Иоанн Павлов
Смерть
Неизвестно