(Старухина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старухина) Ирина Григорьевна

Место рождения

Нижний Реутец, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин ?

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Рагозин Григорий

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1745

Сын: Рагозин Василий

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Рагозина) Катерина

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1760

Сын: Рагозин Карп

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Рагозина) Наталья

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1763

Сын: Рагозин Агап

Отец ребёнка: Рагозин ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рагозин Иван

Отец ребёнка: Рагозин ?

Смерть
Неизвестно

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