(Старухина) Ирина Григорьевна
Место рожденияНижний Реутец, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин ?
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742
Сын: Рагозин Григорий
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1745
Сын: Рагозин Василий
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Рагозина) Катерина
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рагозин Карп
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Рагозина) Наталья
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рагозин Агап
Отец ребёнка: Рагозин ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рагозин Иван
Отец ребёнка: Рагозин ?
Смерть
Неизвестно