Мишин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения06.10.1938
Дата смерти08.02.1991
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1964
Сын: Мишин Александр Викторович
Мать ребёнка: Мишина (Цыганова) Нина Ивановна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.08.1974
Дочь: Копытцева Жанна Викторовна
Мать ребёнка: Мишина (Цыганова) Нина Ивановна
Смерть
08.02.1991