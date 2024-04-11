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Мишин Виктор Александрович

Место рождения

Спасское-Городище, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.10.1938

Дата смерти

08.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1938

Отец: Мишин Александр Яковлевич

Мать: Калинина Екатерина Петровна

Спасское-Городище, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина (Цыганова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1964

Сын: Мишин Александр Викторович

Мать ребёнка: Мишина (Цыганова) Нина Ивановна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.08.1974

Дочь: Копытцева Жанна Викторовна

Мать ребёнка: Мишина (Цыганова) Нина Ивановна

Смерть
08.02.1991

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