Завьялова (Никитина) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Завьялов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
Рождение ребёнка
22.01.1866 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Захарова Агапья Николаевна
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
13.12.1871 ст.
Сын: Завьялов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
11.04.1873 ст.
Сын: Завьялов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Завьялов Николай Никитич
Место жительства
Неизвестно
поселок Киселевский, Челябинская область, Российская Федерация
55°02'00.0"N 61°10'00.0"E Киселевский, выс. казач. Ор. в.
Смерть
Неизвестно