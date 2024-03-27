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Тимергалиев Миннегазий

Место рождения

д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимергали

Мать: не указана

д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1871

Сын: Айтуган

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Васфижамал

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна

Мать ребёнка: Бибижямиля

д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Самига

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Миннебикэ

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
1882

Сын: Миннежан

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
1889

Сын: Минхаж

Мать ребёнка: Бибижямиля

Рождение ребёнка
04.10.1895

Сын: Нургали

Мать ребёнка: Бибижямиля

Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Махруйбика

Мать ребёнка: Бибижямиля

Смерть
Неизвестно
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