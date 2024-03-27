Тимергалиев Миннегазий
Место рожденияд.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тимергали
д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Айтуган
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Васфижамал
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мухаметкаримова Насфижамал Мингазиевна
Мать ребёнка: Бибижямиля
д.Большое Мереткозино, Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Самига
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Миннебикэ
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
1882
Сын: Миннежан
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
1889
Сын: Минхаж
Мать ребёнка: Бибижямиля
Рождение ребёнка
04.10.1895
Сын: Нургали
Мать ребёнка: Бибижямиля
Большое Мереткозино, Камско- Устинского района ТАССР
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Махруйбика
Мать ребёнка: Бибижямиля
Смерть
Неизвестно