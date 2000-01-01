Семакин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1803 г.р.
1808 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семакин Аверкий

Мать: Семакина Наталья

Рождение ребёнка
08.02.1803

Сын: Семакин Перфил

Мать ребёнка: Семакина Наталья

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
25.05.1808

Сын: Семакин Степан

Мать ребёнка: Семакина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семакина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Наталья

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