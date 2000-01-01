Семакин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семакин Аверкий
Мать: Семакина Наталья
Рождение ребёнка
08.02.1803
Сын: Семакин Перфил
Мать ребёнка: Семакина Наталья
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
25.05.1808
Сын: Семакин Степан
Мать ребёнка: Семакина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семакина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семакина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакина Наталья