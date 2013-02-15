Думкин Велентин Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думкин Велентин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 07.09.1942

Дата смерти

15.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 07.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
15.02.2013
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