Морозова Татьяна Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Татьяна Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1880

Дочь: Чернышева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Григорьевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1892

Сын: Морозов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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