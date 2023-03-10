Морозова Татьяна Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1880
Дочь: Чернышева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Григорьевич
Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1892
Сын: Морозов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно