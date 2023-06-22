Коротких Ермила Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Коротких Трофим Нестеров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Данилова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Степанида Данилова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Коротких Семенже Ермилович
Мать ребёнка: Степанида Данилова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Коротких Елена Ермилова
Мать ребёнка: Степанида Данилова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Коротких Василиса Ермилова
Мать ребёнка: Степанида Данилова
Смерть
Неизвестно