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Коротких Ермила Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Коротких Трофим Нестеров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Данилова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Коротких Семен Ермилович

Мать ребёнка: Степанида Данилова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Коротких Семенже Ермилович

Мать ребёнка: Степанида Данилова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Коротких Елена Ермилова

Мать ребёнка: Степанида Данилова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Коротких Василиса Ермилова

Мать ребёнка: Степанида Данилова

Смерть
Неизвестно

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