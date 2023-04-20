Безбородов Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1961

Отец: Безбородов Алексей Петрович

Мать: Безбородова Рита

Рождение ребёнка
04.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прималкинское, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно
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