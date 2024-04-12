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Юрьев Матвей Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Юрьев Иван Самуйлович

Мать: Юрьева Татьяна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юрьев Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Юрьева Евдокия

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Юрьева Марфа Панкратовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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