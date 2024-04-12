Юрьев Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Юрьев Иван Самуйлович
Мать: Юрьева Татьяна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юрьев Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Юрьева Марфа Панкратовна
Работа или профессия
Неизвестно