Багина (Чешуина) Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина (Чешуина) Нина Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Чешуин Роман Андреевич

Мать: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Багин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Багин Николай

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Багина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Багин Николай

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Багина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Багин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин Николай

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