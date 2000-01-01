Багина (Чешуина) Нина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Чешуин Роман Андреевич
Мать: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Багин Николай
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Багина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Багин Николай
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Багина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Багин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Багин Николай