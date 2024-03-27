(Шафирова) Софья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шафирова) Софья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

18.10.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Яков Соломонович

Рождение ребёнка
19.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Яков Соломонович

Рождение ребёнка
23.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Яков Соломонович

Рождение ребёнка
19.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Яков Соломонович

Смерть
18.10.1945
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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