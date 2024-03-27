(Шафирова) Софья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти18.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1923
Рождение ребёнка
23.01.1928
Рождение ребёнка
19.11.1932
Смерть
18.10.1945
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно