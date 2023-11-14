Плотникова (Зъянова) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Зъянова) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1925

Дата смерти

27.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925

Отец: Зъянов Михаил Ефратьевич

Мать: Зъянова (Гришкевич) Малания Степановна

Рождение ребёнка
04.09.1945

Дочь: Гребеник (Плотникова) Валентина Вадимовна

Отец ребёнка: Плотников Вадим Семенович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
27.01.1981
Новобурейский, Бурейский муниципальный район, Амурская область
При непонятных обстоятельствах, при физическом конфликте ,что то случилось с сердцем.

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