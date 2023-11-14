Плотникова (Зъянова) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1925
Дата смерти27.01.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925
Рождение ребёнка
04.09.1945
Дочь: Гребеник (Плотникова) Валентина Вадимовна
Отец ребёнка: Плотников Вадим Семенович
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
27.01.1981
Новобурейский, Бурейский муниципальный район, Амурская область
При непонятных обстоятельствах, при физическом конфликте ,что то случилось с сердцем.