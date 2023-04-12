Лило Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лило Денис
Мать: ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лило Вера Ивановна
Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна
Смерть
1938