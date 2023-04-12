Лило Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лило Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лило Денис

Мать: ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лило Вера Ивановна

Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куневская Анастасия Ивановна

Смерть
1938
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