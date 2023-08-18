Палиоха Серапион Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богдашкина Антонина Серапионовна
Мать ребёнка: Палиоха Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
25.06.1932
Дочь: Нитовкина (Палиоха) Валентина Серапионовна
Мать ребёнка: Палиоха Федосья Семеновна
Смерть
Неизвестно