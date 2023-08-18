Палиоха Серапион Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палиоха Серапион Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдашкина Антонина Серапионовна

Мать ребёнка: Палиоха Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Нитовкина (Палиоха) Валентина Серапионовна

Мать ребёнка: Палиоха Федосья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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