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Георгиевский Константин Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1812

Отец: Натальин Василий Стефанов

Мать: Натальина Татьяна Петрова

Георгиевский Константин Васильевич (1812 — ?) Родился 26 февраля 1812 года в семье священника села Вексиц Ростовского уезда Василия Натальина. С 1823 года обучался в Ярославской духовной семинарии, до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Шельшедом Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Георгиевский Федор Константинов

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Георгиевская) Павла Константинова

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Георгиевский Павел Константинов

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Георгиевская) Наталия Константинова

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Георгиевская) Мария Константинова

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Рождение ребёнка
01.07.1852

Сын: Георгиевский Анатолий Константинов

Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова

Смерть
Неизвестно

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