Георгиевский Константин Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.02.1812
Георгиевский Константин Васильевич (1812 — ?) Родился 26 февраля 1812 года в семье священника села Вексиц Ростовского уезда Василия Натальина. С 1823 года обучался в Ярославской духовной семинарии, до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села Шельшедом Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Георгиевский Федор Константинов
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Георгиевская) Павла Константинова
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Георгиевский Павел Константинов
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Георгиевская) Наталия Константинова
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Георгиевская) Мария Константинова
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Рождение ребёнка
01.07.1852
Сын: Георгиевский Анатолий Константинов
Мать ребёнка: Георгиевская (Градусова) Евлампия Семенова
Смерть
Неизвестно