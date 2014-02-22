Малинец Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1957
Дата смерти22.02.2014
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1957
Отец: Малинец Степан Иванович
Мать: Малинец Нина Филоретовна
Рождение ребёнка
28.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Радин, Речицкий уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зубцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.02.2014