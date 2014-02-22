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Малинец Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1957

Дата смерти

22.02.2014

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1957

Отец: Малинец Степан Иванович

Мать: Малинец Нина Филоретовна

Рождение ребёнка
28.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Радин, Речицкий уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубцово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.02.2014

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