Кадиева (Мустафина) Рабия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадиева (Мустафина) Рабия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

02.01.1974

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Салахетдин

Мать: Маликэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Максут

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадиев Мустафа

Рождение ребёнка
22.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадиев Мустафа

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.01.1974

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