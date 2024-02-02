Пирожников Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1980
Дочь: Иванова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна
Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Мия Александровна
Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пирожников Роман Александрович
Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна