Пирожников Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожников Александр Викторович

Пирожников Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1980

Дочь: Иванова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна

Левашовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Мия Александровна

Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пирожников Роман Александрович

Мать ребёнка: Пирожникова Нина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close