Казлаускас Мичеслав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казлаускас Мичеслав Антонович

Место рождения

Литовская ССР, г. Балхаш

Дата рождения

16.02.1929

Дата смерти

03.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарева Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
22.06.1955

Дочь: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна

Мать ребёнка: Бочкарева Зинаида Яковлевна

Смерть
03.05.2000
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

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