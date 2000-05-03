Казлаускас Мичеслав Антонович
Место рожденияЛитовская ССР, г. Балхаш
Дата рождения16.02.1929
Дата смерти03.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1955
Дочь: Кухарь (Казлаускас) Валентина Мичеславовна
Мать ребёнка: Бочкарева Зинаида Яковлевна
Смерть
03.05.2000
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область