Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Плотников Ларион Афанасьевич

Мать: Плотникова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Артемий Андреянович

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
1764

Муж: не указан

Выдана в замужество в балахонском посаде
Рождение ребёнка
1774

Сын: Долгополов Андрей Артемиевич

Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Долгополова) Афимья Артемиевна

Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1783

Сын: Долгополов Алексей Артемиевич

Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Долгополова) Анна Артемиевна

Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович

Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно

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