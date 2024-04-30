Долгополова (Плотникова) Катерина Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
1764
Муж: не указан
Выдана в замужество в балахонском посаде
Рождение ребёнка
1774
Сын: Долгополов Андрей Артемиевич
Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Долгополова) Афимья Артемиевна
Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1783
Сын: Долгополов Алексей Артемиевич
Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Долгополова) Анна Артемиевна
Отец ребёнка: Долгополов Артемий Андреянович
Плотниковы и Полтановы
Смерть
Неизвестно