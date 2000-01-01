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Натрова Светлана Ивановна
Натрова Светлана Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Натров (Жуков) Иван Павлович
1933 г.р.
Мать
Натрова Лилия
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Натров Иван Павлович
Мать:
Натрова Лилия
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