Натрова Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрова Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Натров Иван Павлович

Мать: Натрова Лилия

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