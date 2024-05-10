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Мария Павловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
25.01.1895 ст.

Отец: Багров Павел Гаврилович

Мать: Мария Давыдовна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.01.1895 Юхновщина Мария Павловна Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Соколова крестьянский сын Игнатий Афанасьевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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