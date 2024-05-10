Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895 ст.
Отец: Багров Павел Гаврилович
Мать: Мария Давыдовна
Афанасьевская церковь 25.01.1895 Юхновщина Мария Павловна Юхновщина отец крестьянин Павел Гаврилович Юхновщина мать жена Мария Давыдовна Соколова крестьянский сын Игнатий Афанасьевич Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно