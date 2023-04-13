Sepp (Niinep) Olga Lukine
Место рожденияIlluka
Дата рождения18.07.1899
Дата смерти07.07.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1899
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Illuka
Рождение ребёнка
08.08.1919
Сын: Sepp Ilmar
Отец ребёнка: Sepp Hendrik
Рождение ребёнка
21.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sepp Hendrik
Смерть
07.07.1983
Похороны
Неизвестно