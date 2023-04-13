Sepp (Niinep) Olga Lukine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sepp (Niinep) Olga Lukine

Место рождения

Illuka

Дата рождения

18.07.1899

Дата смерти

07.07.1983

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Illuka
Рождение ребёнка
08.08.1919

Сын: Sepp Ilmar

Отец ребёнка: Sepp Hendrik

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
21.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sepp Hendrik

Нарва, Эстонская ССР
Смерть
07.07.1983
Похороны
Неизвестно
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