Викторова (Григорьева) Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Григорьева) Ксения Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Викторова Федорова Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Викторов Федор

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Викторова Федорова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Викторов Федор

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Федор

Смерть
Неизвестно
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