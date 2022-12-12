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Соловьев Поликарп Степанов

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Соловьев Стефан Моисеевич

Мать: Соловьева Мавра Косьмина

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1895

Жена: Соловьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Мирошина Анисья Поликарповна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Соловьева Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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