Соловьев Поликарп Степанов
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Мирошина Анисья Поликарповна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Соловьева Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Соловьев Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно