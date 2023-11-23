Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1775

Отец: Иван Васильев

Мать: Ксения Алексеева

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Смерть
Неизвестно

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