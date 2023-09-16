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Деревянко Яков Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

02.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Деревянко Прокопий Авраамович

Мать: Деревянко Дарья Талимовна

Бракосочетание
1897

Жена: Параскевья Андреевна

Бракосочетание
1905

Жена: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Деревянко Григорий Якович

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Семеник (Деревянко) Мария Яковна

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
28.06.1911

Дочь: (Деревянко) Марфа Яковна

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Деревянко Герасим Якович

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
17.05.1915

Сын: Деревянко Петр Якович

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна

Смерть
02.07.1922

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