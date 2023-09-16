Деревянко Яков Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти02.07.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1897
Жена: Параскевья Андреевна
Бракосочетание
1905
Жена: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Деревянко Григорий Якович
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Семеник (Деревянко) Мария Яковна
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
28.06.1911
Дочь: (Деревянко) Марфа Яковна
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
17.05.1915
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Рождение ребёнка
1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иустиния Моисеевна
Смерть
02.07.1922