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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвин Анна

Отец ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвин Фёкла

Отец ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвин Ульяна

Отец ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвин Иосиф

Отец ребёнка: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвин Стогней Данилов

Отец ребёнка: - -

Смерть
Неизвестно

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