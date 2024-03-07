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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвин Анна
Отец ребёнка: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвин Фёкла
Отец ребёнка: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвин Ульяна
Отец ребёнка: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвин Иосиф
Отец ребёнка: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: - -
Смерть
Неизвестно