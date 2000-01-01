Сеначин Егор Иванович (большого)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сеначин Иван большой Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно