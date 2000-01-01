Сеначин Егор Иванович (большого) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеначин Егор Иванович (большого)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сеначин Иван большой Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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