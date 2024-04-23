Зверева Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зверева) Анна Меркурьевна
Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Василий Меркурьевич
Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1890
Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно