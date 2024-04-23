Зверева Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Потап Меркульевич

Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зверева) Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Меркурьевич

Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Федор Меркульевич

Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Меркурий Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1890

Сын: Зверев Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Зверев Меркурий Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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