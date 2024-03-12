Мезрина (Городилова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: Городилов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Мезрин Митрофан
Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мезрин Никита
Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Трутнева (Мезрина) Ирина
Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)
Смерть
После 1763