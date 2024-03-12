Мезрина (Городилова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Городилова) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Городилов Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Аникон (Калинович)

Рождение ребёнка
1712

Сын: Мезрин Митрофан

Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)

Рождение ребёнка
1721

Сын: Мезрин Никита

Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Трутнева (Мезрина) Ирина

Отец ребёнка: Мезрин Аникон (Калинович)

Смерть
После 1763

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