Лукьянчук Степан Григорьевич
Место рожденияКрасноярский край, Назаровский район, деревня скоробогатово
Дата рождения?.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1918
Отец: Лукьянчук Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьянчук (Леонова) Полина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно