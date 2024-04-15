Лукьянчук Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчук Степан Григорьевич

Место рождения

Красноярский край, Назаровский район, деревня скоробогатово

Дата рождения

?.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1918

Отец: Лукьянчук Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукьянчук (Леонова) Полина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянчук (Леонова) Полина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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