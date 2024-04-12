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Балабаев Василий Григорьевич

Место рождения

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Балабаев Григорий Евдокимович

Мать: Балабаева Пелагея Климовна

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1952

Сын: Балабаев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Балабаева Нина Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1956

Сын: Балабаев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Балабаева Нина Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабаева Нина Васильевна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1997
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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