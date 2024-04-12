Балабаев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Рождение ребёнка
04.07.1952
Сын: Балабаев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Балабаева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1956
Сын: Балабаев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Балабаева Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Причина смерти: Сердечный приступ