Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Липин Иван (Иоанн) Яковлевич
Липин Иван (Иоанн) Яковлевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Суслиха
, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Дата рождения
05.06.1882 ст.
Дата смерти
01.11.1937
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Суслиха
, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1911
Арзамас
, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
01.11.1937
Расстрелян в г. Горький 1.11.1937
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия