Липин Иван (Иоанн) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липин Иван (Иоанн) Яковлевич

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Место рождения

Суслиха, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

05.06.1882 ст.

Дата смерти

01.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Суслиха, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
1911
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
01.11.1937
Расстрелян в г. Горький 1.11.1937
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