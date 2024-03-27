Гайша Хамидуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайша Хамидуллина

Гайша Хамидуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1835

Сын: Мухаметсадык Салимзян Улы

Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бибигафифа Салимзян Кызы

Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хуснутдин Салимзянов

Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.