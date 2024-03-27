Гайша Хамидуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1835
Сын: Мухаметсадык Салимзян Улы
Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бибигафифа Салимзян Кызы
Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хуснутдин Салимзянов
Отец ребёнка: Салимзян Сайдашев
Смерть
Неизвестно