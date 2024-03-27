Давлетшин Абдулазиз Генерал-Майор Абдуллович
Место рожденияБирский уезд Оренбургской губернии
Дата рождения20.07.1861
Дата смерти?.02.1920
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1861
Отец: Давлетшин Абдулла Ахун,Полковник Давлетшинович
Бирский уезд Оренбургской губернии
Военная награда
Неизвестно
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Орден Святого Станислава 3-й степени (1896) Орден Святого Станислава 2-й степени (1906) Орден Святой Анны 2-й степени (1910) Орден Святого Владимира 3-й степени (1915)
Смерть
?.02.1920
Москва, город федерального значения Москва