Грекова (Иванова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грекова (Иванова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Иванов Андрей Иванович

Мать: не указана

Смерть
1963
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