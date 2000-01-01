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Грекова (Иванова) Надежда Андреевна
Грекова (Иванова) Надежда Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Дата смерти
1963
Пол
Женский
Отец
Иванов Андрей Иванович
1863 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Иванов Андрей Иванович
Мать: не указана
Смерть
1963
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