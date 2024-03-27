Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салихов(Рахимов) Хамза Фаткуллович

Мать: Салихова Салима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Ахмат Масгутович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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