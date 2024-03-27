Ишмухаметова (Салихова) Зайтуна Хамзиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Ахмат Масгутович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Масгут Аюпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Неизвестно