Murygin Valeriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMurygin Valeriy

Murygin Valeriy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Murygin Nikolay

Мать: Murygina Nadezhda

Смерть
1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close