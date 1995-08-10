Ермакова Ольга Александровна
Место рожденияд.Пустынь, Ярославская обл.
Дата рождения08.07.1920
Дата смерти10.08.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1920
Отец: Седов Александр Иванович
Мать: Седова Мария Ивановна
д.Пустынь, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
14.02.1951
Сын: Ермаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Ермаков Иван Прохорович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
10.08.1995