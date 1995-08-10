Ермакова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Ольга Александровна

Место рождения

д.Пустынь, Ярославская обл.

Дата рождения

08.07.1920

Дата смерти

10.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1920

Отец: Седов Александр Иванович

Мать: Седова Мария Ивановна

д.Пустынь, Ярославская обл.
Рождение ребёнка
14.02.1951

Сын: Ермаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван Прохорович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
10.08.1995
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