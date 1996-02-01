Ларюшина (Сидорова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларюшина (Сидорова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

01.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Сидоров Яков

Мать: Сидорова Мария Никитична-Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларюшин Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Гельдыева (Ларюшина) Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Дочь: Лахомова (Ларюшина) Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Сараева (Ларюшина) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Ларюшин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1957

Дочь: Пострелкина (Ларюшина) Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович

Смерть
01.02.1996

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