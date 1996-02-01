Ларюшина (Сидорова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти01.02.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: Сидоров Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Гельдыева (Ларюшина) Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Дочь: Лахомова (Ларюшина) Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Сараева (Ларюшина) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1957
Дочь: Пострелкина (Ларюшина) Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Ларюшин Егор Иванович
Смерть
01.02.1996