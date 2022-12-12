Василиса Евлампиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Харламов Петрекей Савельев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Харламов Петрекей Савельев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Харламов Петрекей Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно