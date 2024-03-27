Алимов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимов Хайдар

Алимов Хайдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даутов Хайдар

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алимов) Халисе

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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