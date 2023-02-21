Иртлач (Куба-Эмизик) Эсфирь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИртлач (Куба-Эмизик) Эсфирь Яковлевна

Иртлач (Куба-Эмизик) Эсфирь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1906

Дата смерти

30.09.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906

Отец: не указан

Мать: Куба-Эмизик Султан-Милка (Софья) Садуковна

Бракосочетание
12.09.1927

Муж: Иртлач Илья Савельевич

Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
1928

Сын: Иртлач Савелий Ильич

Отец ребёнка: Иртлач Илья Савельевич

Рождение ребёнка
09.11.1937

Дочь: Астафьева Рита Ильинична

Отец ребёнка: Иртлач Илья Савельевич

Смерть
30.09.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close