Иртлач (Куба-Эмизик) Эсфирь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1906
Дата смерти30.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906
Бракосочетание
12.09.1927
Мелитополь, Украина
Рождение ребёнка
1928
Сын: Иртлач Савелий Ильич
Отец ребёнка: Иртлач Илья Савельевич
Рождение ребёнка
09.11.1937
Дочь: Астафьева Рита Ильинична
Отец ребёнка: Иртлач Илья Савельевич
Смерть
30.09.1977